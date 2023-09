«Esitame umbusalduse selle liikluskaose eest, mis Tallinna tänavatel alates kevadest on valitsenud. Teetöid on vaja teha, keegi ei vaidle sellele vastu. Aga miks ei planeeritud teetöid asjalikumalt, nii et kahjud liiklejatele ja nendel tänavatel tegutsevatele ettevõtetele oleksid väiksemad? Miks ei ole nende teetööde sisu ja kvaliteet kooskõlas linna enda kehtivate strateegiatega nagu näiteks Tallinn 2035?» rääkis volikogus umbusaldusavalduse üle andnud Reformierakonna fraktsiooni esimees Pärtel-Peeter Pere.