Mitmes kohas on kapsa- ja kartulipõllud praegu vee all ning sealt levib mädahaisu. Kuigi viimastel päevadel on ilm olnud kuivem, ei saa vähemalt kartulikasvatajad paraku kogu saaki pehmetelt põldudelt kätte.

«Praegu on probleemiks liigvesi,» tõdes Võrumaal asuva Jaagumäe talu peremees Tarmo Timmi. Tema sõnul pole ta selliseid vihmahooge aastakümneid näinud. «Vee all olevad kapsapõllud on siiski erandlikud,» lisas ta. «Kartul on liigveest kõige haavatavam. Ta on küll vaos, aga kui ka vagu ise on juba vett täis, siis on see kindlasti probleem. Päris vee all ei taha ükski kultuur olla.»