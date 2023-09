Viiratsi hooldekodu töötaja: sel majal on endiselt tapamaja kuulsus

Kukkumise järel tänavu märtsis Viiratsisse sattunud 80-aastane Harald (nimi muudetud) sai tütre Eve sõnul varem oma igapäevatoimetustega ise hakkama. Kuigi pool oma elust diabeeti põdenud mehel on osaliselt amputeeritud jalalabad, liikus ta abivahendiga. Insuldi järel oli tal tekkinud väike kõnetakistus, kuid tema mõistus oli selge. Kuigi algul pidi Harald õendushaiglast otse koju pääsema, otsustas arst, et mehel tuleb siiski hooldekodusse minna. «Isa oli sellele vastu, aga talle öeldi, et see on nii vaid ajutiselt,» sõnas Eve.