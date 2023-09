Erikomisjon: riigikontrolli tööd ei tohiks kuidagi takistada

Teiseks on Reinsalu sõnul oluline komisjonil saada siseministeeriumilt tagasisidet, et kokkulepped ja arutelu riigikontrolliga on toonud sisulist lahendust tekkinud olukorrale.

«Kolmandaks tõdes komisjon, et riigikontrolli põhiseaduslikku tööd ei tohiks kuidagi takistada. Need institutsioonid, mis on kohustatud riigikontrollile infot andma, on kohustatud tegema seda sellisel moel, mis välistaks tegelikult sellise olukorra, kus riigikontroll peab parlamendile protestima, et nende põhiseaduslikku tööd on takistatud,» ütles komisjoni esimees.