«Seda on väga raske kommenteerida, kuna see on Eesti ajaloos pretsedenditu süüdistus,» ütles Senkel. «Ma olen nii vana, et mäletan veel, kuidas pandi istuma Lagle Parik ja teised dissidendid.»

Senkeli sõnul Petersoni protsess on puhtalt poliitiline. «Mõned poliitkriitikud leidsid, et kui Peterson oleks vabaduses ja osaleks kohalikel valimistel, siis temaks saaks Narva linnapea. Ta oli nii populaarne Narvas, et ta tuli vangi panna,» selgitas Senkel ja lisas, et praegu toimuva initsiaatoriks on Eesti valitsus, kuna Petersonist oleks võinud saada poliitikas suur tegija.