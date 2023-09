GALERII ⟩ «Ei automaksule!» allkirjad anti Hussarile elegantselt üle

EAOL juhatuse liikme Simmo Saare sõnul sümboliseerib kollane vahtraleht allkirjade jõudu ja praeguse koalitsiooni olemust: «Valitsus on veel värske, seega annab vahtraleht märku sellest, et rapsimise asemel on vaja mõelda ja aega võtta. Samas viitab kollane värv selgelt sellele, et koalitsioon on kahe kolmandiku osas vana ehk koltunud – on ju nii peaministripartei kui sotsid valitsusvastutust jaganud ka eelmises valitsuses,» ütles Saar.