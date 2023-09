Kooliaasta on hooga käima lükatud ning suveaeg selja taha jäänud. Varajased ärkamised ning hilised õhtutunnid kodutööde seltsis on saanud taas osaks noorte igapäevatoimetustest. Lääneranna vallas Virtsus elavate koolijütside jaoks on sellest sügisest aga hommikune koolitee seiklus omaette, sest senise põhikooli asemel, mis vallavolikogu otsusel muudeti vaid 4-klassiliseks, hakati tarkust taga ajama üle väina praami- ja bussisõidu kaugusel Muhu Põhikoolis.