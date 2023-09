Hoopis teistsugust seisukohta esindab kunagine keskerakondlane Raimond Kaljulaid. Kuna Kaljulaiul on endiselt palju sõpru ja tuttavaid keskerakondlaste seas, teeb ta neilt kuuldu põhjal järelduse: Kõlvart on selge favoriit. Kampaania loogika aga tingib mõlemast leerist kostvad hüüatused, et seis on tasavägine ja iga hääl loeb. Homme näeb, kellel õigus.