TAUST ⟩ Sõbralik isakass pakub tissi

On öö, on võsastunud metsatukk elumajade lähedal. Läbi võseriku kahlab taskulambiga endale teed valgustades üksildane daam, heites aeg-ajalt selja taha murelikke pilke. On ilmne, et ta ei tunne end tolles kandis sugugi koduselt, kuid miski – tugevam kui inimtühja paiga tekitatud kõhedus ja päevatöö väsimus – on ta siia võpsikusse siiski ajanud.