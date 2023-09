Kaitseväe vigastatud veteranid osalevad Saksamaal Invictuse mängudel

«Invictuse mängud on kaitseväe vigastatud veteranidele aasta spordisündmus. Iga sportlase hing ihkab olümpiadeviisist lähtudes kiiremini, kõrgemale ja kaugemale. Soovin Eesti delegatsiooni võitmatutele Düsseldorfis palju edu, sitkust ja valmidust näitamaks, et tahtejõud suudab ületada kõik takistused,» ütles mängudel viibiv kaitseminister Hanno Pevkur (RE).

«Meie kaitseväe veteranidel on väga tähtis osaleda nendel mängudel, kuna see on ainulaadne üritus, kus saab koos teiste meie liitlaste veteranidega võistelda, kogemusi jagada ja seda oma pere vahetul toetusel. Spordil on väga suur osa taastusravis ja eelnevate mängude kogemused on seda ka tõestanud,» ütles Eesti delegatsiooni juht Urmas Rajaveer, rõhutades mängude tähtsust.

Eesti delegatsioon lennujaamas – Invictuse mängud algavad 9. septembril Foto: Kaitseväe peastaap

Selleaastased Invictuse mängud peetakse Düsseldorfis 9.–16. septembrini. Võisteldakse muu hulgas vibulaskmises, sisesõudmises, kergejõustikus, ujumises, jalgrattasõidus, ratastooliragbis, ratastoolikorvpallis ja istumisvõrkpallis. Mängudele on registreerunud umbes 500 võistlejat 21 riigist, kes kõik jagavad ühist kirge spordi vastu. Uute riikidena on sel aastal võistlustules Iisrael ja Kolumbia.

Eesti esindajad Ardo Huul 1500 m jooksus (11.09) ja sisesõudmises (12.09), Kristjan Bank ja Kaia Viiul sisesõudmises, Janek Pent ja Enno Tubin vibulaskmises (15.09 ja 16.09), Toivo Püvi jalgrattasõidus (15.09), Mathias-Henrik Paas ujumises (13.09) ja sisesõudmises, Meeskonnakapten Toomas Roots jõutõstmises (10.09).

Treenerid on Urmas Rajaver, Karl Sasi ja Meelis Stamm. Lisaks on mängudel kaasas sportlaste lähedasi ja toetajaid.

Kõik huvilised saavad Eesti sportlaste tegevusega kursis olla Invictus Games Team Estonia Facebooki lehel või mängude veebisaidil.