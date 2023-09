Selgusid Haabersti kaunima koduaia konkursi võitjad

Konkursi peapreemia läks seekord koduaiale, mis asub Tuki tänav 15. Seekordse võitja puhul võib välja tuua, et linnaaiast on kujundatud roheline oaas. Nii aeda sisse kui ka aiast väljaspoole mahuvad liigirikkad istutusalad ja lilleamplid. Lisaks on aias väike kasvuhoone ja aiamaja ning istumisala.

Tuki 15 tänav perenaine Tatjana Shilko rääkis, et on aiandusega tegelenud suure osa oma elust ning selle aia kujundamisega alustati aastal 2011. Eesmärgiks on olnud arendada ja täiendada aeda aastate jooksul sammhaaval.

Soolahe teel asuva aia perenaine Triinu Jaakson lausus, et nad on seal elanud sellest hetkest, mil nende maja kolm aastat tagasi valmis. Alguses pandi rohkem rõhku kodu sisustamisele, mis tõi aastal 2021 ajakirja «Kodukiri» Aasta Kodu tiitli. Kuid viimastel aastatel on rohkem tegeletud aia ja terrassi kujundamisega. Aia kujundamine on tema sõnul pikk ja pidev protsess ning teha on veel palju. Hetkel on aias püütud säilitada võimalikult palju seal enne asunud suvila haljastusest. Terrassil on puhkeala ja sööginurk ning osad esemed on taaskasutatud.