Riigikogu on riiuks valmis: koalitsioon mõtiskleb kodukorra muutmise üle

Isamaa juht Helir-Valdor Seeder ja Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) fraktsiooni juht Henn Põlluaas on selgelt mõista andnud, et opositsioonis jätkatakse kevadise töörütmiga, arvukate arupärimiste ja protseduuriliste küsimustega, et eelnõude vastuvõtmist venitada. Suureks pinnuks silmas on peaministri jätkamine, kuid trotsi tekitab ka maksupakett, mis opositsiooni sõnul võeti vastu igasuguse aruteluta.