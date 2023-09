SUITSIIDIENNETUSPÄEV ⟩ Mitmes linnas avatakse vaimse tervise kohvikud

«Ootejärjekorrad spetsialistide juurde on pikad. Vaimse tervise esmaabi andja saab olla elupäästev vahelüli pakkudes abi mure sõnastamisel, esmast leevendust võimaliku vaimse tervise häire süvenemisel ning julgustust spetsialisti abini jõudmisel,» rääkis Peaasi.ee tegevjuht, kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.

Eelmisel aastal suri suitsiidi tõttu 190 inimest. Anna-Kaisa Oidermaa sõnul on enamus suitsiide ennetatavad ja suur suitsiidide arv näitab seda, et inimene on jäänud õigel ajal abita.

«Vaimse tervise kohvikutes on loodud turvaline ja toetav keskkond, kus inimesed saavad rääkida enda vaimse tervisega seotud muredest vaimse tervise esmaabi andjaga. On leitud, et usaldusväärsete inimestega kontakti loomine aitab. Seda seetõttu, et sel juhul kannatab inimene vähem üksildustunde all ning üksindus on väga suur lisastress. Jagamine vähendab ka üksildust,» selgitas Oidermaa.

Kohvikud on avatud Tallinnas Rävala Reval Cafes (kell 9-17), Tartus Riia mnt Reval Cafes (kell 10-21), Pärnus Cafe XS’s (kell 11-17) ja Viljandis Rohelise Maja Kohvikus (kell 10-16).

Vabatahtlikud on kohvikutes eraldi märgistatud lauas, valge T-särgiga, millel on kiri «Olen olemas», et pakkuda end toetavaks kuulajaks või anda oma vaikiva kohaloluga märku, et meie ümber on alati inimesi, kes on valmis olemas olema.