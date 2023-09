Keskerakonna liikme Aivar Riisalu sõnul on olukord erakonnas nii radioaktiivne, et rahu ei saabu ilmselt ka pärast uue erakonna juhi valimist. Tiit Teriku sõnul on rahu siiski vaja, sest kõik on pidevast valimissituatsioonist väsinud.