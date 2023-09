FOTOD ⟩ Eesti allkirjastas keskmaa õhutõrjesüsteemide IRIS-T SLM ostulepingu

Süsteem on võimeline mõjutama samaaegselt mitut sihtmärki ning neutraliseerima ohte kuni 40 kilomeetri kauguselt ja 20 kilomeetro kõrguselt. Süsteemi osised on mobiilsed ja kiiresti ümberpaigutatavad, kuna need on paigaldatud suure läbivusega veoautodele. Süsteemi üks laskeseade suudab endaga kaasas kanda kuni kaheksat raketti.

«Meie tiimidel õnnestus lõpetada lepingute sõlmimine rekordilise ajaga, hoolimata asjaolust, et tegemist on suure ja keeruka ettevõtmisega. See on märk tõelisest koostöövaimust. Me oleme tänulikud, et meie süsteemid osutusid konkurentsis valitud lahenduseks ning et usaldate meie kätte Eesti ja Läti õhukaitse. IRIS-T SLMiga on Diehl Defense välja töötanud turul kättesaadava, ülitõhusa ja võitluses tõestatud õhutõrjesüsteemi,» ütles Diehl Defence tegevjuht Helmuth Rauch.