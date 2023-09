President oli tasakaalukas. Lugesin välja kriitikat nii opositsiooni kui ka koalitsiooni suunal, mis on ju tegelikult positiivne – ta ei vali pooli. Ma olen temaga nõus, et me võiksime riigikogus jätkata tööd normaalsel viisil, aga nagu ta ütles, siis kevad ja juunikuu näitasid, et see ei ole võimalik olnud. Ta viitas sellele perioodile kui võimalusele mõtestada ümber, kuidas me Eesti elu tegelikult hoiame. Oli mõtlemapanev.