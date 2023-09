«Kuulsin esmalt kõva plaksu, mõtlesin, et kusagil oli liiklusavarii,» kõneles maja ühes pooles koos voodihaige emaga elav Leonard Seerman ajalehele Sakala. «Veidi aja pärast hakkas suurem plagin, siis sain aru, et majaga on midagi hullusti, ja nägin, et veranda oli juba leekides.» Seermani sõnutsi sai tulekahju alguse sellest, et plahvatas Hiinas toodetud pealambi aku, mis oli verandal laadimisel. «See oli mul kaks tundi laadinud, seejärel käis plahvatus,» täpsustas ta.