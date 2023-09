Riigikogu alustas presidendi manitsuste saatel tööd

President Alar Karis oli oma avakõnes võrdlemisi kriitiline nii koalitsiooni kui ka opositsiooni suhtes. Ta toonitas, et riigi toimimiseks ja riigi ees seisvate ülesannete lahendamiseks peab olema võimalik valitseda ning selleks peab valitsusel olema piisavalt tegevusvabadust. Samas peab valitsemine olema demokraatlik – läbipaistev, põhjendatud ja parlamentaarsele kontrollile alluv. «Teisisõnu ei ammendu demokraatia sellega, et parlamendivalimistel on saadud enamus. Valitsevatel erakondadel peab olema võimalus oma programmi ellu viia, kuid see peab toimuma õigusriiki sobival viisil,» lisas Karis. Tema sõnul vajab ka opositsioon oma rolli täitmiseks hoobasid ning tema sõnades oli kriitiline noot valitsuse poliitika suhtes. Nimelt rääkis Karis valitsuse plaanist külmutada politseinike ja päästjate palgad, öeldes, et riigikaitse ei ole ainult moodsad relvad, kasarmud ja kõrge piiritara, vaid ka inimesed: kaadrikaitseväelased ja ajateenijad, Kaitseliidu vabatahtlikud ja reservväelased; politseinikud ja päästjad; piirivalvurid ja kõik teised, kelle kohusetundele ja meeskonnavaimule meie riigi kaitstus ja turvalisus tugineb.