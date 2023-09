RMK paljastas tõe: riigimetsa raiemaht kukub, sest metsa ei jätku

RMK metsakorraldusosakonna juhi Veiko Eltermanni sõnul on kalkulatsioon tehtud vaid metsavaru, praeguseid piiranguid ja majandusmetsa pindala samaks jäämist arvestades. See tähendab, et kui osa metsast läheb looduskaitse või kogukonna kaitse (KAH-alad) alla, piiratakse raiumist seadusega vms, saab raiuda veelgi vähem.