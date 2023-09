Keskerakonna uus peasekretär on Anneli Ott

Keskerakonna vastvalitud esimees Mihhail Kõlvart lausus pressiteates, et Eesti suurim erakond vajab täiskohaga tegevjuhti. «Mul on hea meel, et Anneli Ott on valmis seda vastutust kandma. Anneli saab Keskerakonna peasekretärina edukalt rakendada Riigikogu liikme, ministri ja Võrumaa piirkonna juhina hangitud kogemusi,» leidis Kõlvart. Oti sõnul tuleb esmalt tagada erakonnas töörahu ja tõsta erakonna nähtavust kõikjal Eestis. «Mõistagi toovad suured muudatused esile erinevaid emotsioone. Ka minul saab olema sisseelamise periood. Esimene ülesanne saab loomulikult olema suhtlus erakonnaliikmetega, aga muidugi ka uute tööde ja plaanide käivitamine,» lausus Ott.

Lisaks peasekretärile on valitud ka uued aseesimehed. Nendeks on Jaak Aab, Lauri Laats, Yana Toom ja Jaan Toots.

Kõlvart lisas, et Keskerakonna juhatusse kuulub inimesi Eestimaa eri paigust ning ka erakonna aseesimeeste valikul oli oluline laiapindne kaasatus ja kogemus.«Keskerakonda on praegusel keerulisel ajal väga vaja, sest meie prioriteediks on Eesti inimeste toimetulek. Peame inimesi kõnetama samaaegselt nii linnades kui ka maapiirkondades. Usun, et valitud aseesimehed suudavad seda rolli täita ja anda endast parima, et erakond areneks, oleks tugev ning ühtne,» rääkis Kõlvart.