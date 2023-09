Politsei pidas kinni 38-aastase mehe tapmises kahtlustatavad

Põhja prefektuuri isikuvastaste kuritegude talituse grupijuht Vadim Kuperštein räägib, et uurijad on alates laupäevast teinud aktiivset tööd, et välja selgitada, mis tol õhtul täpselt juhtus ja kes võis kuriteo toime panna. «Kogusime tõendeid, mille pinnalt on alus esitada kahtlustus kahele inimesele, kelle täna õhtul kinni pidasime. Juhtunu täpsemaid detaile ja motiive ei ole hetkel võimalik avaldada, kuna uurimine on alles algusjärgus ja kahtlustatavatel seisab ütluste andmine alles ees,» ütles Kuperštein.