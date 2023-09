Tänasest on liiklusele avatud Pronksi tänava ja Tartu maantee ristmik

«Nimetatud ristmik oli liiklusele suletud mitu kuud ja selle taasavamine aitab kesklinna liikluspilti oluliselt parandada. Eeldame, et autojuhid avastavad kiiresti taasavatud trajektoori ning uuendus leevendab ka Kreutzwaldi tänava keerulist olukorda,» ütles abilinnapea Vladimir Svet. «Kahtlemata on Jõe ja Pronksi tänava rekonstrueerimine ajamahukas projekt, mis mõjutab paljude linlaste igapäevast elukorraldust ja liiklemist. Kuid hea meel on tõdeda, et suudame valminud lõike avada plaanipäraselt või isegi graafikust kiiremini.»