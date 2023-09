GALERII ⟩ Päästeamet tunnustas aumärgiga 121 silmapaistvalt tublit inimest

Siseminister Lauri Läänemets tõi tänukõnes välja, et päästeteenistust ja meie sisejulgeoleku loojaid ei tohi võtta iseenesestmõistetavalt või näha riigieelarves kulureana. «Iga töö, mida ühiskonnas vajame, loob väärtust ning ilma turvalisuse tagajateta ja julgete inimesteta riik ei püsiks. Igapäevaselt ohtude ennetamise, tervise, elude ja vara päästmisega tegelejad väärivad kahtlemata austust ja tunnustamist. Aga väärivad ka igapäevast märkamist ja head töötasu, et päästevõimekus püsiks. Ning eriti suur lugupidamine muidugi tänastele kangelastele, kes on julgelt ja otsustavalt tegutsenud teise inimese elu päästmisel olukordades, kus professionaalide abi jäi sel hetkel kaugeks,» sõnas siseminister Läänemets.

«Kõiki tänaseid medalisaajaid ühendab soov ja tegutsemisvalmidus, et luua ohutum ja tervem ühiskond. Võime end tunda turvaliselt, sest on inimesed, kes lähevad igal hommikul või õhtul tööle selleks, et vastuse saaks iga telefonikõne, mis tehakse numbrile 112 ning et abi saabuks igale sündmusele, kus seda vajatakse. Elupäästjamedali saajaid iseloomustavad märksõnad on tähelepanelikkus ja vaprus. Otsus tegutseda, nähes vee alla vajuvat inimest või akendest tulevat suitsu, on imetlusväärne. Empaatiat, mida nõuab teise inimese ära kuulamine, ei saa ülehinnata. On suur privileeg tunnustada meie tublisid töötajaid, häid partnereid ja julgeid elupäästjaid,» ütles Päästeameti peadirektor Margo Klaos.