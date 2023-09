Kogenud sõjaväelased pooldavad jalaväemiinide võtmist Eesti arsenali

Endine Kaitseliidu ülem Meelis Kiili (RE) ütleb jalaväemiinide kohta, et need on erakordselt vastikud ja jälgid, viidates ka oma isiklikele kogemustele nendega Liibanonis. Ta lisab, et ei tahaks neid Eesti kaitsmisel kasutada, ent asjaolud, nagu Venemaa vallapäästetud sõda, ei soosi nende kasutamisest loobumist.

Eestil ei ole ladudes jalaväemiine, sest Eesti ühines neid keelustava Ottawa konventsiooniga 2004. aastal. Konventsiooniga ei ole ühinenud Venemaa, kes on Ukrainasse oma vallutatud positsioonide kindlustamiseks rajanud hiiglaslikke miinivälju.

Jalaväemiinide keelustamise peamiseks ajendiks on see, et need põhjustavad ülemääraseid ja tarbetuid vigastusi ja inim­ohvreid, sh tsiviilelanike hulgas.