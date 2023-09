Tallinn plaanib kolme kooli ja kuue lasteaia ehitust

Eelarvestrateegia on aluseks linna arengu suunamisel ja linna eelarvete koostamisel järgmisel neljal aastal, arvestades jätkusuutlikkust ja vastavust linna finantsvõimalustele.

Linnapea Mihhail Kõlvart märkis, et Tallinn hoiab eelarvestrateegia koostamisel konservatiivset joont, kuna siiani ei ole teada, kuidas riigi tasand kavatseb omavalitsuste tulubaasi ümber kujundada ja milliseid kohalikke omavalitsusi puudutavaid maksumuudatused on kavas ellu viia. «Tallinna tugevuseks on jätkuvalt kõrge likviidsus, mõõdukas võlakoormus ja stabiilne regulatiivne keskkond. Arvestades viimasel paaril aastal märkimisväärset hinnatõusu oleme kohanenud uute tingimustega ja üle vaadanud nii tuluprognoose kui ka teinud korrektiive investeerimisobjektide nimekirjas,» rääkis linnapea.

«Sellele vaatamata ei ole Tallinn loobunud oluliste investeeringute kavandamisest. Oleme jätkuvalt pühendunud avalike teenuste ja taristu arendamisele, mis on elanike heaolu seisukohalt olulised. Üks prioriteetsetest valdkondadest on kindlasti haridus, kus me jätkame lasteaedade ja koolide õpikeskkonna uuendamisega, kuid oluliste investeeringutega on kavas jätkata kõigis peamistes valdkondades. Halvenenud majanduskeskkond võib tingida vajaduse osade investeeringute hajutamiseks ning nende realiseerimise pikemas ajaperspektiivis,» selgitas Kõlvart.

Haridusvaldkonnas minnakse edasi koolivõrgu korrastamise ja koolihoonete tervikrenoveerimisega. Lisaks Westholmi Gümnaasiumi, Tallinna Reaalkooli ja Hiiu Kooli juurdeehitusele hakatakse projekteerima Tallinna Kivimäe Põhikooli ja Kalamaja Põhikooli juurdeehitust ning Nõmme Põhikooli. Täiendavalt on eelarvestrateegiasse lisatud Haabersti Pikaliiva asumisse uue põhikooli rajamine, Lasnamäele uue põhikooli rajamine (Martsa tn 4) ja Põhja-Tallinnasse uue põhikooli rajamine (Karjamaa tn 18). Samuti lõpetatakse Tallinna kunstikooli renoveerimine ning alustatakse huvikeskuse Kullo uue hoone ehitusega.