Selgus Kuressaare joogiveereostuse võimalik põhjus

Keskkonnaameti Saaremaa büroo juhataja Jaak Haamer ütles, et ammooniumi ja nitraadi näidud veeanalüüsides olid väga madalad, mis viitab, et tegemist ei ole värske reoveest ega põllumajandusest pärineva reostusega.

«Arvestades mikrobioloogilise reostuse hulka, võib reostus pärineda puurkaevudesse sattunud pinnaveest. Ümbruskonna kaevudest võetakse mikrobioloogilisi proove ka sellel nädalal ja laiendatakse piirkonda ligikaudu kilomeetri võrra, et saada võimalikult täpne ülevaade ümbritseva ala vee seisundist. Samuti palus keskkonnaamet vee-ettevõtjal esitada ajaline tegevuskava puurkaevude konstruktsioonide seisundi kontrollimiseks ja Tõlli-Ansi veehaarde sanitaarkaitsealal asuvate kasutuseta kaevude likvideerimiseks,» ütles Haamer.

Terviseameti Lääne regionaalosakonna juhataja Kadri Juhkam kinnitas, et ameti võetud veeproovide tulemused viitavad samuti sellele, et sel korral pole tegemist fekaalse saastega. «Terviseameti nakkushaiguste labor tegi puurkaevude veest tuvastatud E. coli kultuuri esmased uuringud patogeensete tüvede tuvastamiseks. Analüüside tulemused näitasid, et tegemist ei ole patogeensele ja fekaalsele saastumisele viitava tüvega. Labor jätkab uuringuid eesmärgiga teha kindlaks E. coli konkreetne tüvi,» ütles Juhkam.