POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Mustal merel läheb üha kuumemaks, Ukraina teeb omaenda viljakoridori

Mitmel korral on Vene raketid ja droonid tabanud ka Ukraina sadamaid Doonau jõel. Geograafilise meeldetuletusena, Doonau jõgi suubub Musta merre Ukraina-Rumeenia piiril ja on kahe riigi piirijõgi mitmekümne kilomeetri ulatuses. Ukraina võimud on paaril korral teada andnud, et Vene droonid on tabanud Doonau Rumeenia-poolset kallast. Rumeenia on seda eitanud.