Pensione erakorraliselt tõstev eelnõu kukkus riigikogus läbi

«See on suur viga, kuid kinnitab veelkord varasemat teadmist, et ainult Keskerakonnale läheb eakate käekäik korda. Valimistel lubas Reformierakond tõsta keskmise vanaduspensioni 1000 ja sotsid koguni 1200 euroni. Nüüd saime taaskord kinnitust, et valitsus lubab üht ja teeb teist - prognoosid näitavad, et pelgalt indekseerimise toel keskmine pension 1000 euroni ei kerki, 1200 eurost rääkimata.»