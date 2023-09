«See on küsimus, mida Ühendriikides ja lääne pealinnades kogu aeg küsitakse. Ja ma ütlen USA ja teiste riikide inimestele pidevalt, et see on vale küsimus. Asi ei ole selles, kui palju sõjapäev maksab. Küsimus on hoopis selles, mis läheb maksma see, kui Ukraina peaks kaotama? Mis hinda maksavad ukrainlased? Mis on see hind meie NATO liitlastele, keda võidakse nüüd rünnata?» seletas Volker.