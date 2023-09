Maksu- ja tolliamet ägab Vene kauba tõttu töökoorma all

Erinevate sanktsioonidega tegelemine ja kontrollimine on Eesti maksu- ja tolliameti (EMTA) jaoks suur ressursikulu. Nafta on küll sanktsioneeritud, aga Euroopa Liidu sanktsioonipakett koosneb sadadest eranditest. Alati on mingi üleminekuaeg või mingi kaubakood sanktsiooni alt üldse väljas. See teeb kõige kontrollimise keeruliseks. Hoolimata sellest on tolli hinnangul Venemaa sanktsioonid tõhusalt rakendatud ja väga detailselt kirjeldatud. Probleeme tekitab aga kaubavahetus kolmandate riikidega, mis nõuab süvendatud kontrolli, et need kaubad ei oleks pärit Venemaalt ega jõuaks Venemaale. EMTA peab võtma naftasaadetistest proove ja kontrollima kolmandate riikide (nagu Kasahstan) käest, kas Venemaalt läbi tulnud kaup on ikka neilt imporditud.