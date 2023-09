Kaitseväe luurekeskus sai uue ülema

Luurekeskuse uus ülem kolonel Kiviselg on olnud kaitseväes teenistuses erinevatel ametikohtadel kokku üle 25 aasta. Teda on muu hulgas autasustatud maaväe ohvitseri hõberistiga, 1. jalaväebrigaadi rinnamärgi ning Scoutspataljoni teenetemärgiga.

«Eriti pingelised on need olnud viimased aastad alates 2021. aasta kevadest. Vaadates tagasi sellele viimasele viiele aastale siin keskuses, siis me oleme arendanud ja jätkuvalt arendamas olemasolevaid võimeid. Keskus ei oleks täna oma arengus ja seisus kindlasti selles kohas, kus oleme, ilma selles teeniva isikkoosseisuta, partnerite, liitlaste ja sõpradeta,» ütles Grosberg.