Endine haridus- ja teadusminister ja eestikeelsele õppele ülemineku eestvedaja Tõnis Lukas (Isamaa) rääkis Postimehele, et sel küsimusel on nii juriidiline kui ka mõtteline pool. «Juriidiliselt on see nonsens loomulikult, sest ei ole õppekeel inimõigustega seotud. Aga kui mõelda, et emakeelne haridus on oluline õigus, mis tuleks lastele tagada, siis sellega saab ainult nõustuda. Ainult, et üldjuhul on see korraldatud nii, et rahval on oma riik ja seal peab emakeelne haridus kindlasti olema tagatud. Venekeelsetele inimestel on Venemaa riigina täitsa olemas. Teistel rahvastel on omad riigid,» kommenteeris Lukas.