Akna alla või mitte: Karilaid teeb otsuse teatavaks järgmisel nädalal

Endine keskfraktsiooni juht ja pikaaegne erakonna aseesimees Karilaid oli varem teatanud, et kui Mihhail Kõlvartist saab Keskerakonna esimees, siis tema endal parteis kohta ei näe.

Pühapäeval võitiski Kõlvart Tanel Kiige ees esimehevalimised. Kohe peale kongressi Postimehega rääkides oli Karilaid lõpliku otsuse suhtes äraootav. «Tervikpilt ei võimalda kõiki oma mõtteid tänases seisus ellu viia, aga tõttame päev korraga – laseme kõigepealt lahingutolmul langeda ja ma luban, et annan teada peatselt,» ütles ta siis Postimehele.

Nüüd kinnitas Karilaid Postimehele, et teatab otsusest teisipäeval. Postimehe täpsustavale küsimusele vastates lisas Karilaid, et talle on värbamispakkumise teinud kõik erakonnad peale Reformierakonna.