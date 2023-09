E-tervise digiloos vohava valeinfo tõrjumiseks pole inimesele jäetud tõhusat rohtu

Sotsiaalministeeriumi meediasuhete nõunik Eva Lehtla kinnitas, et tervishoiutöötajatel on tõepoolest lubatud lisada digilukku ka patsiendi eraelulisi andmeid, juhul kui need võivad mõjutada inimese tervist või tervisekäitumist. Selle üle otsustab kande tegija.

Ebavajalik ja vale tõlgendus

Aasta tagasi kõrge puu otsast kukkunud Jüri meenutas, et arst oli toona temalt muu hulgas küsinud, kas ta joob või suitsetab. Jüri viskas enda arvates nalja, kui vastas, et üheksa-aastaselt sai nurga taga kambakesi sigaretti proovitud. Hiljem luges mees terviseportaalist, et ta jättis suitsetamise maha 10-aastaselt. «Kes siis poisikesest peast poleks tempe teinud, aga milleks on vaja ebaolulisi seiku kirja panna – vaevalt et aastakümnetetagune tegu praegu mu tervist kuidagi mõjutab, ent võõrale jääb mulje, nagu oleksin pärit mingist kahtlasest perest.»