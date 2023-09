UUELE RINGILE ⟩ Vene suursaadiku endine residents paisati üüriturule

Kinnisvaraportaalis kv.ee üleval olevas kuulutuses sedastatakse, et alles tänavu läbis ajalooline villa uuenduskuuri. «Renoveerimisel on pööratud tähele unikaalse ajastuhõngu säilitamisele ning samuti on säilitatud mitmeid väärtuslikke detaile, nagu suursugune trepp, parkett, malmradikad jms,» kirjeldatakse tutvustuses. 10-toaline villa ise ehitati juba 1884. aastal, viimane põhjalik renoveerimine 2000. aastate algul.

Ei tule üllatusena, et villat peetakse «ideaalseks suursaadiku residentsiks», kus on mitu vastuvõturuumi, kontoritoad, suur talveaed ning muud eluks vajalikud ruumid. Teisel korrusel on residentsis koguni neli magamistuba, millel kõigil eraldi vannitoad. Kolmandal korrusel on kabinet ja veel üks avatud ruum, mida saab kasutada mitmel otstarbel vastavalt vajadusele.