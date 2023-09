OTSE Postimehest ⟩ Mart-Peeter Erss: järjekorrad hooldekodudesse on tõesti pikenenud

Üks osa nendest kurtmistest käib ühe skeemi järgi, et inimesed külastavad oma lähedasi hooldekodudes suhteliselt harva ja kui nad jälle paljude kuude pärast sinna lähevad, siis on olukord halvem. Eks see on selline elulõputeenus, kus väga palju paremaks hoolealusel midagi ei lähe. Muidugi on tõesti ka kahetsusväärseid juhtumeid, mille puhul ka meie järelevalve on sekkunud. Põhiline probleem on olnud see, et hooldekodude juhid ei ole õigesti hinnanud töötajate hulka, mida on vaja kõigi hooldustoimingute hästi ära tegemiseks. Saame ka aru, et asja taga on olnud inimeste vähene maksevõime.