Järvamaa kuretapja otsimisel ei jäänud ümbruskonnas kivi kivi peale

Lasud optilise sihikuga relvast tehti arvatavasti maanteelt, võimalik, et sõidukist. Sihikule oli võetud mitu pesa, kus oma elu kaotas kaheksa III kaitsekategooriasse kuuluvat täiskasvanud toonekurge, ning mune täis pesad jäid haudujatest tühjaks. Juhtumit asuti uurima kriminaalmenetluses paragrahvi järgi, mis käsitleb kaitstava loodusobjekti kaitse nõuete eiramist, kui sellega on tekitatud oluline kahju keskkonnale. Nüüd on kriminaalasi lõpetatud – Lääne ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Maarja Germanni sõnul seetõttu, et uurimise käigus ei õnnestunud toonekurgede tapjat tuvastada.