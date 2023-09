Korobeinik kommenteeris telekanali «Dožd» eetris uudist, et Eesti kavatseb hakata konfiskeerima siin ringi sõitvaid Vene numbrimärgiga autosid, ning palus nende autode omanikelt vabandust.

«Mul on väga kahju. Vabandan Eesti nimel, et nii läks. Loodan, et teeme järeldused ja suudame halvima ära hoida,» ütles ta vastuseks saatejuht Anna Mongaiti kommentaarile, kelle sõnul ei taba Vene numbrimärgiga autode võimalik äravõtmine Eestis mitte vene propagandiste, vaid neid, kes üritavad Venemaalt põgeneda.