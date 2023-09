Tänavu veebruaris vahendasid mitmed kollased või kollasevõitu portaalid šokeerivaid sõnumeid Valgu ühismeediast. «Kangelane. Lõi akna puruks, tuli sealt klaasi vahelt tuppa ja veritses kogu mu vannitoa täis. Oma emotsionaalsest seisundist ma parem ei räägi, aga näha mingi suvalise jorsi verd oma kodus pole tore,» kirjutas Valk. Tol ajal tehtud postitustes avaldas naine arvamust, et sissetungi ajendasid temast Delfi Meedias ilmunud lood. Hiljem kohtutoimikusse jõudnud ütlustes selgitab Valk, et ta on terapeut alternatiivses suunas, ja lisab, et vahetult enne juhtunut ilmus meedias uudis, kuidas libaterapeudid petavad inimesi, ning et pärast seda hakanud inimesed talle ka vihaseid ja solvavaid asju kirjutama. «Kui reedel see võõras mees minu akna taha tuli, siis arvasin, et see on seotud selle kõige eelnevaga,» ütles ta. Hiljem ei paista kohtutoimikust siiski tõendeid selle kohta, et sündmused oleks olnud kuidagi meediakajastusega seotud.