Ajakirjanikud Priit Hõbemägi, Marek Strandberg ja Ainar Ruussaar leidsid tänases Kuku raadio saates «Keskpäevatund», et Narva linnapea Katri Raiki umbusaldamine on Keskerakonna ettevalmistus selleks, et katkestada Narva liiga tihedaks muutunud sidemed muu Eestiga ja seista vastu eestikeelsele kooliharidusele.