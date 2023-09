Reformierakonna saadik Vihula kõnelustest: kui selline lollus jõuab riigieelarvesse, ei saa ma selle poolt hääletada

Kadastiku sõnul sai riigieelarve strateegiasse selgelt sisse kirjutatutud kõrghariduse rahastamise kasv 15 protsenti ning see oli eelduseks, et rektorid olid lõpuks nõus halduslepingud alla kirjutama

«See oli väga selge ja absoluutselt vajalik esimene samm, et tuua kõrgharidus totaalsest kriisist veidigi vee peale. See arvestus oli muide enne meeletut inflatsioonirallit, mistõttu on veelgi olulisem, et see säilib ja ka mina olin teadmise juures, et see on üks nendest lubadustest, mis on printsipiaalne ja mida ei minda ümber vaatama,» kirjutas Kadastik.

«Seda šokeeritum olin, kui kuulsin, et Vihulas oli reaalselt laual kõrghariduse lisaraha vähendamine 15 protsendilt kümnele ning veelgi hullem, ülisuure ühiskondliku kokkuleppena sõlmitud teadusleppe 1 protsent avamine ja langetamine 0,9% peale,» kirjutas Kadastik.

Selle all mõtles Kadastik kokkulepet, et teaduse rahastamine on 1 protsent SKTst.

«Ma olen tõesti šokeeritud, et sellised valikud lauale pandi ja tõsimeeli arutati. Kogu teadusleppe mõte oli see, et me kogu ühiskonnana tunnistame, et see on vajalik ja lõputu vaidlemine iga kord, kui eelarvet koostatakse, et kas teadusele on raha vaja või mitte, peab lõppema. Selle saavutamiseks korraldasin ma isegi teadusmatused, kui EKREIKE seda lepet esmalt ellu ei viinud,» märkis Kadastik.

Reformierakonna poliitiku sõnul ei ole kõrghariduse ja teaduse rahastamise vähendamine arutelukoht, juhul kui Eesti tahab tulevikus olla tark ja innovaatiline riik ning igal juhul ei kaalu ükski eelarve tasakaalu jutt üle neid alusväärtuseid.