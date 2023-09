Kristina Kallas kõrghariduse rahastuse vähendamisest: see oli Reformierakonna ettepanek

Pühapäeval kirjutas ühismeediasse postituse riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Mario Kadastik, kelle sõnul oli tal šokeeriv kuulda, et valitsuse eelarvekõnelustel Vihulas oli arutluse all kõrghariduselt raha võtmine. «Kui selline lollus peaks jõudma riigieelarvesse ei saa ma selle poolt hääletada,» kirjutas Kadastik sotsiaalmeedias. Kadastiku sõnul sai riigieelarve strateegiasse selgelt sisse kirjutatutud kõrghariduse rahastamise kasv 15 protsenti ning see oli eelduseks, et rektorid olid lõpuks nõus halduslepingud alla kirjutama

«See oli väga selge ja absoluutselt vajalik esimene samm, et tuua kõrgharidus totaalsest kriisist veidigi vee peale. See arvestus oli muide enne meeletut inflatsioonirallit, mistõttu on veelgi olulisem, et see säilib ja ka mina olin teadmise juures, et see on üks nendest lubadustest, mis on printsipiaalne ja mida ei minda ümber vaatama,» kirjutas Kadastik.