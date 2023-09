VIDEO JA BLOGI ⟩ Kaja Kallas erikomisjonis: te soovite poliitilist omakohut ellu viia

Peaminister selgitas, et on olnud kahe advokaadibüroo parter. «Sellest on möödas rohkem kui 12 aastat. Partnerlus – see, kuidas see on korraldatud, ei puutu riigikogu liikme tegevusse. Minust sai avalik isik 2011. aastal, kui ma kandideerisin riigikogusse,» rääkis Kallas.