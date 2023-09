FOTOD ⟩ Valgusfestivali külastajate hordid hävitasid Kadrioru pargi lillepeenrad

«Aednikud on praeguseks selle asja enam-vähem ära koristanud, aga silma järgi hinnates on Luigetiigi ääres ligi pool lillepeenart täiesti maha trambitud. See, mis siin toimus, oli üsna hullumeelne,» ütles Kadrioru Pargi parkide osakonna juhataja Eve-Viktoria Lasberg.