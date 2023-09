Läänemets kõrghariduse rahastuse vähendamisest: ju siis oldi hädas ja ühtegi muud ideed ei olnud

Pühapäeval kirjutas ühismeediasse postituse riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Mario Kadastik, kelle sõnul oli tal šokeeriv kuulda, et valitsuse eelarvekõnelustel Vihulas oli arutuse all kõrghariduselt raha võtmine. «Kui selline lollus peaks jõudma riigieelarvesse, ei saa ma selle poolt hääletada,» kirjutas Kadastik sotsiaalmeedias.

Kadastiku sõnul sai riigieelarve strateegiasse selgelt sisse kirjutatud kõrghariduse rahastamise kasv 15 protsendi võrra ja see oli eelduseks, et rektorid olid lõpuks nõus halduslepingud alla kirjutama. Ta lisas, et oli veendunud, et see on üks sellistest kokkulepetest, mida murdma ei hakata.