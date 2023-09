E-tervise digiloos avastati uus ulatuslik valeandmete allikas

Ent laiemas pildis õõnestab antud juhtum patsientide usaldust tervishoiusüsteemi vastu veelgi. Alles läinud reedel kirjutas Postimees, kuidas väärinfo hulk terviseportaalis häirib inimesi järjest enam, sest iga päev lisandub sinna haiguslugusid, mis ei pruugi olla täpsed, juhul kui arst või õde on oletuslikult kirja pannud, kuidas ta patsiendist aru sai. Kuid andmete parandada laskmine on inimese jaoks kui mitte suisa võimatu, siis ülimalt raske.

Möödunud neljapäeval said sajad arstid ja õed omakorda ootamatult teada, et riiklikust terviseportaalist, millele nad iga päev oma töös tuginevad, avastati massiliselt valeandmeid. Terviseameti kirjas hoiatati haiglate ja kiirabide juhte, et sajad vigadega haiguslood võivad viia valede raviotsusteni, mistõttu paluti meedikutel Digiloo andmete kasutamisel olla ülimalt kriitilised.