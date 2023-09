Belobrovtsev: Linnateatri uue maja valmimine on küsimärgi all

2018. aastal pärast Linnateatri arenduse ideekonkurssi arvestas Tallinn umbes 20 miljoni euro suuruse kuluga, praeguseks on eeldatav hind linna ametnike sõnul ligi 38 miljonit eurot. «Linnateatri uus hoonetekompleks vanalinnas tähistas eelmise aasta novembris sarikapeo ning fakt on see, et ehitus ei saa pooleli jääda. Linnateater on suurest saalist unistanud alates selle loomisest ning pühendunud kollektiiv ja teatrihuvilised on ammu ära teeninud korras teatrihooned,» rääkis Belobrovtsev. «Tallinna Linnateater kuulub Tallinna linna haldusalasse, kuid arvestades nimetatud etendusasutuse rolli Eesti kultuurimaastikul ja meie inimeste teatrilembust on ainuvõimalik, et riik ja linn jagavad tekkinud lisakulu proportsionaalselt. Käimasoleva ehituse rahastuse jagamine oli väärt näide riigi ja Tallinna linna koostööst,» rääkis Belobrovtsev.