Tallinna Transpordiameti endine juht asus tööle Tallinna Bussijaamas

T grupp OÜ tegevjuht Airika Aruksaar sõnas, et Harjo laialdased teadmised ja kogemus liikluskorralduses ja ühistranspordi võrgustiku kujundamises on tugevaks täienduseks T grupp OÜ kollektiivile, kes opereerib bussijaamu nii Tallinnas kui ka Tartus, Rakveres ja Jõhvis. «Augusti lõpus, kui esimest korda võimalikku tööle asumist arutasime, oli selge, et meie visioonid ühtivad ja näeme sarnaselt atraktiivsete ja toimesuutlike bussijaamade teenuste kontseptsiooni. Usume, et Andres Harjo abiga saame tõsta mugavust reisijatele kõigis T grupp OÜ hallatavates bussijaamades ning võrgustikku veelgi laiendada,» selgitas Aruksaar.

Harjo ütles, et pikk kogemus avalikus sektoris aitas mõista, et lahendused efektiivsemaks liikuvuseks tekivad avaliku- ja erasektori koostöös. «Tegelikkuses viivad avaliku sektori plaane ellu ju valdavalt ikka eraettevõtted – seega on kriitilise tähtsusega, et koostöö kohaliku omavalitsuse, riigi ja eraettevõtete vahel oleks efektiivne ning usalduslik. Tihti aga kipuvad erinevad osapooled justkui eraldi kaevikus lamama – seega on kindlasti üheks esimeseks ülesandeks koostöö arendamine just avaliku sektoriga. Vaid nii on võimalik arendada välja reisijate jaoks atraktiivsed ühisliikuvuslahendused,» rääkis Harjo.