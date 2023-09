Kaja Kallas: Võrklaev informeeris mind presidendi kantselei rahavestlusest juuni lõpus

«Eelarvepoliitika on rahandusminister Mart Võrklaeva vastutusala ning ta informeeris mind vestlusest juuni lõpus, kui teatas, et ta ei saa presidendi kantselei lisataotlust rahuldada tulenevalt sellest kõnest. Võtsin informatsiooni teadmiseks,» vastas Kallas.

Küsimusele, kas ta on presidendi endaga rahateemadel suhelnud, märkis peaminister, et see tuli jutuks juunikuises telefonikõnes, kui ta selgitas presidendile eelnõu ajagraafiku tausta.