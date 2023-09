Tallinn loodab saada Euroopa Liidult 17 protsenti lähiaastate investeeringute rahadest

Kõlvart tõdes, et aastatega on oluliselt paranenud Tallinna kaasatus nii riigi tasandil tehtava EL-i rahastuskava ettevalmistusse kui ka laiemalt linnade kaasatus Euroopa Liidu tasandil tehtavate otsuste tegemisse. «Me näeme Euroopa Liidu rahastuse mõju linna arengule Tallinna tänavatel igapäevaselt teetöödena. Samas arutasime volinikuga ka seda, mida saab Tallinn teistele omavalitsustele tagasi anda. Oleme Euroopa Rohelise pealinna aastal loonud kestliku arengu kompetentsikeskuse, mis kaardistab omavalitsuste võimalusi uue jätkusuutliku linnaruumi loomisel. Meie õppetunde hakatakse kasutama teistes Eesti ja Ida-Euroopa omavalitsustes, sealhulgas Ukrainas,» ütles Kõlvart.

Suuremateks investeeringuteks on toetust saadud Ühtekuuluvusfondist ja Euroopa Regionaalarengu Fondist ning teenuste arendamisel peamiselt Euroopa Sotsiaalfondist. Mahukamad investeeringud on läinud teede-ehitusse, tänavavalgustusse, õppeasutuste hoonete ehitusse, kuid ka sotsiaal- ja haridusvaldkonna teenuste arendamisse. Lisaks on saadud toetusi väiksematele projektidele ja arendustele ning innovatiivseteks arenguteks. Lisaks struktuurifondidele on rahastusallikaks olnud Interregi, Erasmuse ja Horizoni programmid ning Euroopa majanduspiirkonna toetused.